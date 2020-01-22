Рухани: Иран никогда не стремился иметь ядерное оружие

Хассан Рухани (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Президент Ирана Хассан Рухани заявил, что Иран никогда не стремился обладать ядерным оружием, вне зависимости от того, участвует он в ядерной сделке или нет. Об этом пишет Globalnews.

Рухани призвал европейские государства избежать "ошибки Вашингтона при нарушении ядерной договоренности". Вместе с тем президент Ирана считает, что Европа "будет нести ответственность за последствия нарушения соглашения".

15 мая 2019 года Иран начал выход из ядерной сделки (возобновляет работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке) и заявил, что "готов к чему угодно" .

из ядерной сделки (возобновляет работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке) и заявил, что . 5 января Иран отказался от любых ограничений, установленных в ядерном соглашении 2015 года c шестью мировыми державами. 7 января Иран заявил, что считает, что ядерная сделка 2015 года не утратила силу, несмотря на отступление Тегерана от части его положений.

16 января Рухани сказал, что Иран сейчас обогащает больше урана, чем до того, как была достигнута ядерная сделка.

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