Рухани: Иран никогда не стремился иметь ядерное оружие

Президент Ирана Хассан Рухани заявил, что Иран никогда не стремился обладать ядерным оружием, вне зависимости от того, участвует он в ядерной сделке или нет. Об этом пишет Globalnews.
Рухани призвал европейские государства избежать "ошибки Вашингтона при нарушении ядерной договоренности". Вместе с тем президент Ирана считает, что Европа "будет нести ответственность за последствия нарушения соглашения".
- 15 мая 2019 года Иран начал выход из ядерной сделки (возобновляет работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке) и заявил, что "готов к чему угодно".
- 5 января Иран отказался от любых ограничений, установленных в ядерном соглашении 2015 года c шестью мировыми державами. 7 января Иран заявил, что считает, что ядерная сделка 2015 года не утратила силу, несмотря на отступление Тегерана от части его положений.
- 16 января Рухани сказал, что Иран сейчас обогащает больше урана, чем до того, как была достигнута ядерная сделка.
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