Иран: Мы можем увеличить обогащение урана на любой процент

Фото: EPA

Иран имеет возможность обогащать уран в любом процентном соотношении, если иранские власти примут такое решение, говорится в заявлении заместителя главы ядерного агентства Ирана Али Асгара Зареана, опубликованном на его веб-сайте. Об этом сообщает Reuters.

«В настоящий момент, если (иранские власти) примут решение, Организация по атомной энергии, как исполнитель, сможет обогащать уран на любой процент», - сказал Али Асгар Зареан.

Уран со степенью обогащения 3,67 процента может использоваться в атомной энергетике и является максимальным уровнем обогащения, который был разрешен Ирана по условиям ядерной сделки 2015 года. Для создания ядерного оружия необходим высокообогащенный уран со степенью обогащения в 90%.

5 января, после убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани, Иран отказался от любых ограничений, установленных в ядерном соглашении 2015 года c шестью мировыми державами.

"Иран продолжит обогащение урана без ограничений и основываясь на своих технических нуждах", - заявило тогда иранское правительство.

20 января в Иране заявили, что больше не будут сокращать свои обязательства по ядерной сделке 2015 г.