Иран согласился вернуться к выполнению ядерного соглашения

Мохаммад Джавад Зариф (фото - ЕРА)

Иран больше не будет сокращать свои обязательства по ядерной сделке 2015 года с шестью мировыми державами. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, сообщает Reuters.

"Шаги по сокращению обязательств завершены, но если европейцы продолжат вести себя ненадлежащим образом или подадут жалобу на Иран в Совет Безопасности, мы выйдем из соглашения", - сказал Зариф.

5 января, после убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани, Иран отказался от любых ограничений, установленных в ядерном соглашении 2015 года c шестью мировыми державами.

"Иран продолжит обогащение урана без ограничений и основываясь на своих технических нуждах", - заявило тогда иранское правительство.

До этого, 31 декабря, в Багдаде тысячи людей штурмовали посольство США. Они ворвались на территорию учреждения и сожгли здание охраны. Вашингтон обвинил Иран в атаке на посольство и отправил в регион дополнительные войска.