Президент Ирана призвал Джо Байдена "исправить ошибки" и вернуть США к ядерной сделке

По словам Хассана Рухани, теперь у Соединенных Штатов появилась возможность исправить ошибки предыдущих лет

Глава Ирана Хассан Рухани призвал Джо Байдена вернуть США к ядерной сделке 2015 года, компенсировав совершенные ранее Штатами ошибки. Отмечается, что таким образом иранский президент отреагировал на результаты выборов в Соединенных Штатах, сообщает АР.

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"Теперь у следующей администрации США появилась возможность компенсировать прошлые ошибки и вернуться на путь соблюдения международных соглашений посредством соблюдения международных норм", – заявил Рухани.

Он также добавил, что Иран будет рассматривать "конструктивное взаимодействие с миром как стратегию".

СПРАВКА. Ядерная сделка была подписана в 2015 году "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия) и Ираном. Документ предусматривает ограничение Тегераном своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Ядерная сделка была подписана в 2015 году "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия) и Ираном. Документ предусматривает ограничение Тегераном своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. В апреле 2017-го США ввели новые санкции против Ирана в связи с программой баллистических ракет Тегерана. 29 октября Иран заявил, что продолжит производить баллистические ракеты для своей обороны и не считает это нарушением международных соглашений.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из ядерной сделки в одностороннем порядке. Иран назвал такой выход незаконным.

15 мая 2019 года Иран официально начал выход из ядерной сделки, прекратив выполнять часть обязательств со своей стороны.

5 января 2020 года Иран отказался от любых ограничений, установленных в ядерном соглашении 2015 года c шестью мировыми державами. А спустя два дня заявил, что считает, что ядерная сделка 2015 года не утратила силу, несмотря на отступление Тегерана от части ее положений.

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Дарья Мостовая

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