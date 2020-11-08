Президент Ирана призвал Джо Байдена "исправить ошибки" и вернуть США к ядерной сделке
По словам Хассана Рухани, теперь у Соединенных Штатов появилась возможность исправить ошибки предыдущих лет
Глава Ирана Хассан Рухани призвал Джо Байдена вернуть США к ядерной сделке 2015 года, компенсировав совершенные ранее Штатами ошибки. Отмечается, что таким образом иранский президент отреагировал на результаты выборов в Соединенных Штатах, сообщает АР.
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"Теперь у следующей администрации США появилась возможность компенсировать прошлые ошибки и вернуться на путь соблюдения международных соглашений посредством соблюдения международных норм", – заявил Рухани.
Он также добавил, что Иран будет рассматривать "конструктивное взаимодействие с миром как стратегию".
В апреле 2017-го США ввели новые санкции против Ирана в связи с программой баллистических ракет Тегерана. 29 октября Иран заявил, что продолжит производить баллистические ракеты для своей обороны и не считает это нарушением международных соглашений.
- В мае 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из ядерной сделки в одностороннем порядке. Иран назвал такой выход незаконным.
- 15 мая 2019 года Иран официально начал выход из ядерной сделки, прекратив выполнять часть обязательств со своей стороны.
- 5 января 2020 года Иран отказался от любых ограничений, установленных в ядерном соглашении 2015 года c шестью мировыми державами. А спустя два дня заявил, что считает, что ядерная сделка 2015 года не утратила силу, несмотря на отступление Тегерана от части ее положений.
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