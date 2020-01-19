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Новой ядерной сделки с США не будет - глава МИД Ирана

Новой ядерной сделки с США не будет - глава МИД Ирана - Фото
Джавад Зариф (фото - ЕРА)
19.01.2020, 12:19

Джавад Зариф назвал неприемлемым выход любой страны из уже заключенного ядерного соглашения

Иран не будет заключать новое ядерное соглашение с США. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф на встрече с Всеидийской ассоциацией промышленности в Мумбаи, сообщает Tehran Times.

О предложении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заменить "ядерную сделку" "сделкой с Трампом", Зариф заявил, что в таком случае в будущем придется заключать "сделку с Уоррен" или "сделку с Сандерсом" (Элизабет Уоррен и Берни Сандерс - возможные кандидаты на пост президента США на выборах в 2020 году - ред.).

Глава МИД Ирана подчеркнул, что ядерное соглашение было заключено между Ираном, США и пятью другими странами, и выход из нее любой из стран является неприемлемым.

Ядерная сделка была подписана в 2015 году "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия) и Ираном. Документ предусматривает ограничение Тегераном своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.
  • В мае 2018 года Трамп заявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном.
  • 15 мая 2019 года Иран начал выход из ядерной сделки (возобновляет работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке) и заявил, что "готов к чему угодно".
  • Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран пообещал отомстить Америке.
  • 5 января Иран отказался от любых ограничений, установленных в ядерном соглашении 2015 года c шестью мировыми державами.
  • 7 января в Тегеране заявили, что готовы выполнять условия соглашения, если будут сняты введенные США санкции.

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Иран ядерная сделка джавад зариф
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