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Германия надеется спасти иранскую ядерную сделку

Германия надеется спасти иранскую ядерную сделку - Фото
германия Фото: Getty Images
06.01.2020, 16:51

Берлин ведет переговоры по этому вопросу прежде всего с Францией и Великобританией

Отказ Ирана от ограничений по ядерному соглашению 2015 года не означает его автоматического прекращения. Об этом заявил представитель МИД Германии Райнар Бреуль на брифинге в Берлине, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы приняли во внимание объявление Ирана, что само по себе является очередным нарушением условий соглашения, однако подчеркиваю, что это не означает автоматического завершения сделки. Нашей целью остается спасти соглашение", - заявил дипломат.

Берлин ведет переговоры по этому вопросу прежде всего с Францией и Великобританией, но также и с Китаем и Россией, отметил Бреуль.

По его словам, определяющей остается работа МАГАТЭ на месте. "Ведь понятно, что увеличение количества топлива в центрифугах без подтверждения цели использования в гражданских целях хоронит достижения соглашения", - сказал представитель МИД ФРГ.

  • Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран обещает отомстить Америке.
  • 5 января Иран отказался от любых ограничений, установленных в ядерном соглашении 2015 года c шестью мировыми державами. 

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Германия Иран ядерная сделка
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