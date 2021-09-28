Премьер Израиля: Ядерная программа Ирана – у переломного момента. И наша терпимость тоже
Выступая на Генассамблее ООН, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет посетовал на неспособность международных организаций как-то повлиять на развитие ядерной программы Ирана, "которому все сходит с рук". Лидер страны намекнул, что Израиль может действовать против ядерных усилий соседней страны самостоятельно.
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Глава Израиля считает, что потерпела неудачу международная политика в отношении Ирана, когда "желаемое выдавалось за действительное".
По его словам, Иран "перешел все красные линии" в своей ядерной программе, и заявил, что у разведки Израиля якобы есть доказательства попыток создания режимом аятолл ядерного оружия.
"Свидетельства, которые четко подтверждают намерения Ирана разместить ядерное оружие на секретных объектах в Туркузабаде, Тегеране и Мериване, игнорируются (в мире)", – сказал Беннет, который в свое время служил в Сайерет Маткаль, спецподразделении Управления разведки Генштаба ЦАХАЛ.
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Он заявил, что сейчас – "критический момент в иранской ядерной оружейной программе", но на Тегеран никто не в состоянии повлиять мирным образом.
"Иран нарушает соглашения о гарантиях МАГАТЭ, и ему это сходит с рук. Они преследуют инспекторов и саботируют их расследования, и им это сходит с рук. Они обогащают уран до 60%, что в шаге от оружейного материала, и им это сходит с рук. Ядерная программа Ирана подошла к переломному моменту. И наша терпимость тоже. Слова не останавливают вращение центрифуг (обогащения урана)", – акцентировал он.
Израильский премьер заверил, что "мы не позволим Ирану обзавестись ядерным оружием", но намекнул, что его страна хочет совместных усилий союзников и международного сообщества.
- 15 мая 2019 года Иран начал выход из ядерной сделки и возобновил работы по обогащению урана.
- 27 ноября 2020-го недалеко от Тегерана был убит ведущий ученый ядерной программы Мохсен Фахризаде, известный как "отец иранской ядерной бомбы". Позднее выяснилось, что топ-ядерщика убил робот с искусственным интеллектом: детали спецоперации Моссада.
- 4 января 2021-го Иран начал обогащать уран до 20%, по условиям ядерной сделки этот уровень не должен превышать 4%.
- 7 февраля президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не снимет санкции с Ирана, пока тот не остановит обогащение урана в рамках ядерной сделки 2015 года.
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