Израиль причастен к взрыву на ядерном объекте в Иране – источники NYT в разведке

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Произошедший вчера, 11 апреля, сбой с электроснабжением на иранском ядерном объекте в Натанзе был вызван взрывом, за которым стоит Израиль, утверждают собеседники The New York Times в американской разведке.

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Иран не уточнял, что было причиной сбоя, но возложили ответственность на Израиль и назвали произошедшее "ядерным терроризмом". В Израиле отказались официально подтвердить или опровергнуть причастность к инциденту, но представители израильских и американских спецслужб говорят о причастности Израиля, утверждает NYT.

Два сотрудника разведки, имеющие доступ к информации о причиненном ущербе, заявили, что он был вызван сильным взрывом, полностью разрушившим независимую и хорошо защищенную внутреннюю энергосистему, питавшую подземные центрифуги, обогащающие уран.

На условиях анонимности чиновники рассказали о секретной израильской операции и заявили, что инцидент нанес серьезный удар по способности Ирана обогащать уран, и для восстановления производства в Натанзе может потребоваться не менее девяти месяцев.

Издание отмечает, что авария произошла на фоне начавшихся на прошлой неделе дипломатических переговоров возобновлении ядерной сделки с Ираном 2015-го года, которая была отвергнута в 2018 году администрацией на тот момент президента США Дональда Трампа.

Проблемы с обогащением урана лишают Иран рычагов давления в новых переговорах. Ранее Иран заявлял, что будет предпринимать все более решительные действия, запрещенные соглашением, пока не будут отменены введенные Трампом санкции.

Израильские официальные лица не скрывают недовольство желанием президента США Джо Байдена восстановить ядерную сделку с Ираном, подчеркивает NYT.

ДОПОЛНЕНО В 12:20. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф прямо обвинил Израиль в атаке, сообщает Reuters со ссылкой на иранское телевидение. Местные СМИ сообщают, что якобы установлена личность человека, ответственного за аварию, и принимаются меры к его задержанию.

15 мая 2019 года Иран начал выход из ядерной сделки и возобновил работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке. В июне 2020-го объемы обогащенного урана в Иране в восемь раз превысили лимиты, установленные соглашением 2015 года.

4 января 2021-го Иран начал обогащать уран до 20%, по условиям ядерной сделки этот уровень не должен превышать 4%.

7 февраля президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не снимет санкции с Ирана, пока тот не остановит обогащение урана за рамками ядерной сделки 2015 года.

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Денис Юдин

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