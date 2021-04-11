Иран сообщил об "инциденте" на ядерном объекте, жертв нет

На ядерном объекте в иранском Натанзе произошел инцидент в результате проблем с распределительной сетью. Об этом сообщает Reuters.

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Авария произошла через день после того, как Иран запустил там новые современные центрифуги для обогащения урана. Этот объект является центральным элементом иранской программы обогащения урана.

"Инцидент не привел к жертвам или загрязнению", – заявил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди. Причина происшествия расследуется.

15 мая 2019 года Иран начал выход из ядерной сделки и возобновил работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке. В июне 2020-го объемы обогащенного урана в Иране в восемь раз превысили лимиты, установленные соглашением 2015 года.

4 января 2021-го Иран начал обогащать уран до 20%, по условиям ядерной сделки этот уровень не должен превышать 4%.

7 февраля президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не снимет санкции с Ирана, пока тот не остановит обогащение урана за рамками ядерной сделки 2015 года.

Владислав Сердюк

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