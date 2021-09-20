Топ-ядерщика Ирана убил робот с искусственным интеллектом: детали спецоперации Моссада

Убийство ведущего ученого иранской ядерной программы Мохсена Фахризаде в ноябре 2020 года совершил управляемый через спутник робот с искусственным интеллектом. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на интервью с американскими, израильскими и иранскими официальными лицами, включая двух сотрудников разведки, знакомых с подробности планирования и проведения операции, а также заявление семьи Фахризаде иранским СМИ.

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В 2004 году израильское правительство приказало своему агентству внешней разведки Моссад предотвратить получение Ираном ядерного оружия.

Моссад начал проводить акты саботажа и кибератак на иранские объекты по обогащению ядерного топлива.

Несостоявшееся покушение в 2009-ом

Как сообщает NYT, с 2007-го по 2012 год израильские агенты убили пятерых иранских ученых-ядерщиков и одного ранили. В январе 2020-го Моссад участвовал в организации убийства ответственного за разработку ракет генерала Касема Сулеймани и 16 членов его команды.

По данным израильской разведки, Фахризаде возглавлял секретную программу по созданию ядерной боеголовки, в том числе для иранских ракет большой дальности.

Первая спецоперация по его ликвидации была организована в 2009-ом. К месту убийства уже направили боевую группу, но в последний момент операция была отменена. Моссад заподозрил утечку информации и засаду иранских спецслужб.

Подготовка к спецоперации 2020-го

Подготовка к убийству Фахризаде началась после серии встреч в конце 2019 – начале 2020 года между израильскими официальными лицами во главе с директором Моссада Йосси Коэном и высокопоставленными американскими чиновниками, включая президента Дональда Трампа, госсекретаря Майка Помпео и директора ЦРУ Джины Хаспел.

Израиль приостановил кампанию диверсий и убийств в 2012 году, когда Соединенные Штаты начали переговоры с Ираном, которые привели к ядерному соглашению 2015 года.

Кампания возобновилась после того, как Трамп аннулировал соглашение.

Прорабатывались разные планы спецоперации по убийству Фахризаде.

Один из них – взрыв бомбы на маршруте следования ядерщика, который остановил бы колонну автомобилей, а Фахризаде атаковали бы снайперы. Но от этого плана отказались из-за возможности возникновения перестрелки и большого количества жертв.

Идею с предварительно установленным пулеметом с ДУ тоже отбросили из-за трудностей его транспортировки и необходимости операторов-людей поблизости.

Поэтому решили использовать робот-пулемет с дистанционным управлением через спутник и искусственным интеллектом.

Робот-убийца

По словам представителя разведки, Израиль выбрал специальную модель пулемета FN MAG бельгийского производства, установленную на усовершенствованное роботизированное устройство. Чиновник сказал, что система мало чем отличалась от готовой к установке Sentinel 20 производства испанской компании Escribano.

Пулемет, робот, его компоненты и аксессуары вместе весят около тонны. Поэтому оборудование разобрали на мелкие детали и ввезли в страну контрабандой – разными способами, маршрутами и в разное время – а затем тайно собрали в Иране.

Робот сконструировали так, чтобы он поместился в кузов пикапа Zamyad, распространенной модели в Иране. На грузовике установили камеры, которые давали оператору полную картину не только цели и его службы безопасности, но и окружающей среды. В пикап заложили взрывчатку, чтобы его можно было уничтожить после убийства.

Робот получил искусственный интеллект, поскольку задержка получения им команды от оператора составляла 1,6 секунд, а это повлияло бы на точность стрельбы. Благодаря ИИ, оператор нужен был роботу для подтверждения цели, а выбор момента стрельбы делал он сам.

Агенты не могли использовать дрон для того, чтобы быть точно уверенными, что за рулем находится Фахризаде, а не его жена или дети. Чтобы решить проблему с идентификацией, на одном из перекрестков по маршруту следования кортежа поставили автомобиль, на котором якобы меняли колесо. Люди возле этого автомобиля должны были увидеть Фахризаде и сообщить в центр управления операцией.

Убийство

27 ноября 2020 года иранские агенты, работающие на Моссад, припарковали синий пикап Nissan Zamyad перед лежачим полицейским, на обочине дороги, соединяющей Абсард с главной автомагистралью.

Как показало затем следствие, камеры видеонаблюдения по маршруту движения Фахризаде были отключены.

Место находилось на небольшом возвышении с видом на приближающиеся машины. Под брезентом и маскирующими строительными материалами в кузове пикапа был спрятан 7,62-мм снайперский пулемет.

Около 13:00 боевая группа получила сигнал о том, что Фахризаде, его жена и вооруженная охрана на машинах сопровождения собираются ехать в Абсард.

Примерно в 15:30 Фахризаде опознали на перекрестке.

Снайпер Моссада занял позицию, он смотрел в экран компьютера в неизвестном месте на расстоянии более 1500 км от места покушения. Группа агентов уже покинула Иран.

Автомобиль Фахризаде притормозил возле лежачего полицейского.

Робот выстрелил тремя очередями: первая попала капот и остановила автомобиль, вторая – в лобовое стекло и плечо Фахризаде, третья – в позвоночник вышедшему из машины ядерщику.

Вся операция заняла меньше минуты. Было выпущено 15 пуль, ни одна из них не попала в жену Фарризаде, сидевшую в нескольких сантиметрах от мужа. Иранские следователи считают, что такой точности удалось достичь, благодаря использованию программного обеспечения для распознавания лиц.

Пикап взорвался, но не так, как планировалось – оборудование не удалось уничтожить полностью.

Как отмечают в NYT, успех операции стал результатом многих факторов: серьезных нарушений безопасности со стороны Стражей исламской революции, масштабного планирования и наблюдения со стороны Моссада, а также беззаботности, граничащей с фатализмом, со стороны Фахризаде.

Это также стало первым испытанием высокотехнологичного компьютеризированного снайпера, оснащенного искусственным интеллектом и "глазами" из нескольких камер, управляемого через спутник и способного делать 600 выстрелов в минуту.

27 ноября 2020 года недалеко от Тегерана был убит ведущий ученый ядерной программы Ирана – 62-летний Мохсен Фахризаде, известный как "отец иранской ядерной бомбы".

19 января 2021 года Иран ввел санкции против Трампа и его администрации за убийства Сулеймани и Фахризаде.

Наталия Медведева

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