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За убийства генерала и ученого. Иран ввел санкции против Трампа и его администрации

19.01.2021, 21:16
За убийства генерала и ученого. Иран ввел санкции против Трампа и его администрации - Фото
Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew/EPA)

Сегодня, 19 января, Иран ввел санкции против действующего президента США Дональда Трампа, каденция которого заканчивается 20 января, и его администрации за убийство генерала Касема Сулеймани и ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на МИД Ирана.

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Как отмечается, кроме Трампа, санкции ввели также против госсекретаря США Майка Помпео, и.о. министра обороны Кристофера Миллера, министра финансов Стивена Мнучина, директора ЦРУ Джины Хаспел, спецпредставителя США в Иране и Венесуэле Эллиота Абрамса и главы Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Андреа Гаски.

Под санкциями также попали бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, экс-посланник США в Иране Брайан Хук и экс-министр обороны Марк Эспер.

Госдепартамент США ответил Al Arabiya English, что осведомлен о санкциях Ирана, и назвал этот шаг политическим ходом, не заслуживающим серьезного ответа.

Иран наложил санкции на официальных лиц за их предполагаемую причастность к убийствам Сулеймани и Фахризаде, а также за "поддержку террористических актов против Ирана" и введение санкций против Исламской республики.

Согласно закону, находящимся под санкциями лицам запрещен въезд в Иран, любые активы, которыми они владеют в Исламской республике, конфискуются, а их банковские счета в стране замораживаются.

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Наталия Медведева
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