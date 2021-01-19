За убийства генерала и ученого. Иран ввел санкции против Трампа и его администрации

Сегодня, 19 января, Иран ввел санкции против действующего президента США Дональда Трампа, каденция которого заканчивается 20 января, и его администрации за убийство генерала Касема Сулеймани и ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на МИД Ирана.

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Как отмечается, кроме Трампа, санкции ввели также против госсекретаря США Майка Помпео, и.о. министра обороны Кристофера Миллера, министра финансов Стивена Мнучина, директора ЦРУ Джины Хаспел, спецпредставителя США в Иране и Венесуэле Эллиота Абрамса и главы Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Андреа Гаски.

Под санкциями также попали бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, экс-посланник США в Иране Брайан Хук и экс-министр обороны Марк Эспер.

Госдепартамент США ответил Al Arabiya English, что осведомлен о санкциях Ирана, и назвал этот шаг политическим ходом, не заслуживающим серьезного ответа.

Иран наложил санкции на официальных лиц за их предполагаемую причастность к убийствам Сулеймани и Фахризаде, а также за "поддержку террористических актов против Ирана" и введение санкций против Исламской республики.

Согласно закону, находящимся под санкциями лицам запрещен въезд в Иран, любые активы, которыми они владеют в Исламской республике, конфискуются, а их банковские счета в стране замораживаются.

3 января 2020-го США нанесли авиаудар в Багдаде, убив Сулеймани. Иран пообещал отомстить и 8 января нанес ракетные удары по американским базам в Ираке.

27 ноября 2020 года недалеко от Тегерана был убит ведущий ученый ядерной программы Ирана – 62-летний Мохсен Фахризаде, известный как "отец иранской ядерной бомбы".

1 января 2021 года МИД Ирана заявил о якобы попытках США "создать предлог для войны" между странами.

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Наталия Медведева

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