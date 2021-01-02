Год с убийства Сулеймани. Иран и США усилили военную активность в Персидском заливе

Иран и США обвинили друг друга в обострении напряженности в Персидском заливе в преддверии годовщины убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает CNN.

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В четверг, 31 декабря, Иран обратился в Совбез ООН с призывом помешать США проводить политику "военного авантюризма" в Персидском заливе и Оманском море, включая отправку в регион ядерных бомбардировщиков.

Чиновник США, непосредственно знакомый с разведданными, сообщил CNN в пятницу, что часть военно-морских сил Ирана в Персидском заливе повысили боевую готовность в последние 48 часов. В Пентагоне CNN сообщили со ссылкой на данные разведки, что Иран перебрасывает в Ирак баллистические ракеты малой дальности.

Глава элитного иранского подразделения "Кудс" Исмаил Каани, сменивший на этом посту Сулеймани, заявил вчера, что "возмездие за преступления США" может исходить "от людей из вашего собственного дома".

Президент США Дональд Трамп заявил, что возложит на Иран ответственность в случае убийства американцев.

3 января 2020-го США нанесли авиаудар в Багдаде, убив Сулеймани. Иран пообещал отомстить и 8 января нанес ракетные удары по американским базам в Ираке.

1 января 2021 года МИД Ирана заявил о якобы попытках США "создать предлог для войны" между странами.

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Денис Юдин

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