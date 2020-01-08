Иран нанес ракетный удар по американцам в Ираке

Иран нанес многочисленные ракетные удары по американским целям в Ираке. Об этом сообщило государственное телевидение Ирана со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (вооруженные силы Ирана).
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Телеканал Fox сообщает, что удар нанесен по авиабазе Аль Асад на западе Ирака. Есть информация о девяти ракетах. По другой информации, было запущено более 35 ракет класса "земля - земля".
Также есть непроверенная информация о ракетном ударе по американской базе в районе Эрбиль.
Пока нет данных ни о пострадавших, ни о погибших.
Как сообщают американские медиа, это могло стать ответом на убийство командующего КСИР Касема Сулемайни.
Белой дом официально сообщил, что президент Дональд Трамп проинформирован о ситуации и консультируется с командой нацбезопасности.
Сообщается о продолжающихся ракетных атаках. Журналист Хусейн Далириан в Twitter сообщил о второй волне ракетных атак со стороны Ирана.