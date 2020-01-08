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Иран нанес ракетный удар по американцам в Ираке

Иран нанес ракетный удар по американцам в Ираке - Фото
Военные США в Ираке (Фото: EPA)
08.01.2020, 02:07

Дональд Трамп проинформирован о ситуации и консультируется командой нацбезопасности

Иран нанес многочисленные ракетные удары по американским целям в Ираке. Об этом сообщило государственное телевидение Ирана со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (вооруженные силы Ирана). 

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Телеканал Fox сообщает, что удар нанесен по авиабазе Аль Асад на западе Ирака. Есть информация о девяти ракетах. По другой информации, было запущено более 35 ракет класса "земля - земля".

Также есть непроверенная информация о ракетном ударе по американской базе в районе Эрбиль.

Пока нет данных ни о пострадавших, ни о погибших.

Как сообщают американские медиа, это могло стать ответом на убийство командующего КСИР Касема Сулемайни.

Белой дом официально сообщил, что президент Дональд Трамп проинформирован о ситуации и консультируется с командой нацбезопасности.

Сообщается о продолжающихся ракетных атаках. Журналист Хусейн Далириан в Twitter сообщил о второй волне ракетных атак со стороны Ирана.

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США Иран ирак КСИР Касем Сулеймани
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