Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Трамп грозит уничтожить 52 цели в Иране в случае атак по США

Трамп грозит уничтожить 52 цели в Иране в случае атак по США - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
05.01.2020, 09:59

По его словам, 52 цели символизируют 52 американских заложника

Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить 52 цели в Иране в случае атак по американцам. Об этом он написал в Twitter.

"Пусть это послужит предупреждением: если Иран нанесет удар по американцам или американским активам, у нас есть 52 цели (символизирующие 52 американских заложника, захваченных Ираном много лет назад), некоторые из которых имеют большую важность для Ирана и иранской культуры, и эти цели, и сам Иран, очень быстро и очень жестко атакованы. США не хотят больше угроз!" - написал Трамп.

  • Огромным шагом к эскалации в опасном регионе назвал убийство военными США иранского генерала Касема Сулеймани бывший вице-президент США Джозеф Байден.

Смотрите также: Убийство генерала Сулеймани: фото и видео с места ракетного удара

Напишите нам
дональд трамп Иран конфликт
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 