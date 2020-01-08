В ночь с 7 на 8 января армия Ирана нанесла многочисленные ракетные удары по американским целям в Ираке. Это стало ответом Ирана на убийство командующего КСИР Касема Сулеймани. LIGA.net ведет хронику события.
Ранее США пригрозили атаковать 52 цели на территории Ирана, если страна попытается нанести вред США в ответ на убийство Сулеймани. Трамп не сообщил ничего более конкретного, лишь сказал, что ракеты "уже наведены".
Ракетную атаку на две американских базы иранские власти назвали "Операцией мученика Сулеймани".
КСИР заявляет, что нанесет ракетный удар по Дубаи (ОАЕ) и Хайфе (Израиль), если США примут решение атаковать Иран, сообщает CNN со ссылкой на иранские каналы связи.
Офис президента Трампа перешел на усиленные меры безопасности, вокруг Белого дома замечены дополнительные патрули, сообщает CNN.
Местный журналист Хуссейн Далириан сообщает, что террористическая организаця Хезболла якобы начинает операцию против америкаинских сил в Ираке. Неподтвержденная информация.
В своем Telegram-канале КСИР цитирует Пентагон, что США ответят на атаку Ирана. "Тогда мы ответим вам в Америке", - отвечает КСИР.
Самое время вспомнить, какими силами обладают стороны в регионе. Иранская армия - это полмиллиона солдат. Но, кроме этих сил, существует много вооруженных группировок, которые контролируются Ираном по всему региону и в разных странах (их численность подсчитать трудно). На вооружении Ирана в основном советская техника, которую он закупал через Северную Корею и Россию. В арсенале также и баллистические ракеты, которые сегодня были использованы. Иранский флот - это малые и средние судна в большом количестве, а также подводные лодки. У США в регионе - пятый флот (авианосец, крейсера, морская пехота) и несколько наземных военных баз.
Тем временем цены на нефть взлетели на 4% до $65.
Ранее США предприняли меры предосторожности - вывели часть персонала из Ирака, а также повысили боевую тревогу на своих базах в регионе до максимума. Это должно говорить о том, что число жертв среди американцев вряд ли будет большим. Но никакой информации о погибших или раненых до сих пор нет.
Процесс запуска ракет по американцам наблюдал лично аятолла Хаменеи, верховный лидер Ирана. Как сообщает пресс-служба КСИР, Хаменеи заявил, что ответ Ирана должен был быть прямым, так как и США нанесли удар по КСИР напрямую.
ЧТО ИЗВЕСТНО НА СЕЙЧАС. Иран запустил точно более десяти ракет. Точно поражены две военные базы с американским персоналом на территории Ирака. Никакой информации о жертвах и раненых. Администрация Трампа проводит собрание военного кабинета в эти минуты.
Заявление Пентагона: "Иран выпустил более десятка баллистических ракет по военным и коалиционным силам США в Ираке. Очевидно, что эти ракеты были выпущены из Ирана и нацелены как минимум на две иракские военные базы, где размещены военнослужащие и коалиционный персонал США на базах в Аль-Асаде и Эрбиле. Мы работаем над предварительной оценкой боевого ущерба".
"Отважные солдаты аэрокосмического подразделения КСИР начали успешную атаку десятками баллистических ракет военной базы Аль-Асад во имя мученика генерала Касема Сулеймани... Мы предупреждаем все страны-союзники США, что если будет совершено нападение на Иран - они будут объектом военного возмездия", - сказано в заявлении КСИР.
В интернете есть видеозапись каких-то огней в небе, которые называют "запуском ракет". Аутентичность видео подтвердить пока невозможно. Но и смотреть не на что. Несколько ярких точек в ночном небе.
Сообщается о продолжающихся ракетных атаках. Журналист Хусейн Далириан в Twitter сообщил о второй волне ракетных атак со стороны Ирана.
Белой дом официально сообщил, что президент Дональд Трамп проинформирован о ситуации и консультируется с командой нацбезопасности.
Пока нет данных ни о пострадавших, ни о погибших.
Также есть непроверенная информация о ракетном ударе по американской базе в районе Эрбиль.
Телеканал Fox сообщает, что удар нанесен по авиабазе Аль Асад на западе Ирака. Есть информация о девяти ракетах. По другой информации, было запущено более 35 ракет класса "земля - земля".
Иран нанес многочисленные ракетные удары по американским целям в Ираке. Об этом сообщило государственное телевидение Ирана со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (вооруженные силы Ирана).