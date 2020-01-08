Самое время вспомнить, какими силами обладают стороны в регионе. Иранская армия - это полмиллиона солдат. Но, кроме этих сил, существует много вооруженных группировок, которые контролируются Ираном по всему региону и в разных странах (их численность подсчитать трудно). На вооружении Ирана в основном советская техника, которую он закупал через Северную Корею и Россию. В арсенале также и баллистические ракеты, которые сегодня были использованы. Иранский флот - это малые и средние судна в большом количестве, а также подводные лодки. У США в регионе - пятый флот (авианосец, крейсера, морская пехота) и несколько наземных военных баз.