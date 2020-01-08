Иран о своей атаке: 80 военных США убиты, более 200 ранены

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Иранский Корпус стражей Исламской революции утверждает, что от их ночного ракетного удара по базам США в Ираке погибли около 80 американских военных и около 200 были ранены. Об этом со ссылкой на разведку КСИР пишет иранское госагенство Fars. В Пентагоне не подтверждают эту информацию.

"Предварительные оценки указывают на тяжелые потери США", - утверждает спикер КСИР.

По его словам, раненых американцев эвакуировали на вертолетах с подвергшейся ракетному обстрелу основной и самой большой авиабазы США в Ираке "Айн-аль-Асад" в мухафазе Анбар.

В КСИР отметили, что эта база имеет стратегическую важность для армии США, так как используется как площадка подскока для разведывательных и ударных дронов.

"Около 20 чувствительных точек этой базы были поражены 15 ракетами, в результате чего было уничтожено значительное количество беспилотных летательных аппаратов и вертолетов", - заявили в Иране.

Иранские военные добавили, что ни одна из их ракет не была перехвачена, хоть армия США и "была в состоянии повышенной готовности".