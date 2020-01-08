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Иран о своей атаке: 80 военных США убиты, более 200 ранены

Иран о своей атаке: 80 военных США убиты, более 200 ранены - Фото
Фото: ЕРА
08.01.2020, 09:26

Военные КСИР похвалились, что организовали "первую прямую атаку на армию США со времен Второй мировой войны"

Иранский Корпус стражей Исламской революции утверждает, что от их ночного ракетного удара по базам США в Ираке погибли около 80 американских военных и около 200 были ранены. Об этом со ссылкой на разведку КСИР пишет иранское госагенство Fars. В Пентагоне не подтверждают эту информацию.

"Предварительные оценки указывают на тяжелые потери США", - утверждает спикер КСИР.

По его словам, раненых американцев эвакуировали на вертолетах с подвергшейся ракетному обстрелу основной и самой большой авиабазы США в Ираке "Айн-аль-Асад" в мухафазе Анбар.

В КСИР отметили, что эта база имеет стратегическую важность для армии США, так как используется как площадка подскока для разведывательных и ударных дронов.

"Около 20 чувствительных точек этой базы были поражены 15 ракетами, в результате чего было уничтожено значительное количество беспилотных летательных аппаратов и вертолетов", - заявили в Иране.

Иранские военные добавили, что ни одна из их ракет не была перехвачена, хоть армия США и "была в состоянии повышенной готовности".

  • 3 января 2020-го США нанесли авиаудар в Багдаде, убив командующего силами спецназа Аль-Кудс из КСИР Касема Сулеймани.
  • Сегодня Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке.
  • Президент США Трамп написал в Twitter, что "все хорошо, все нормально", и пообещал заявление.
  • LIGA.net вела хронику происходящего.

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Иран ирак ракетный удар КСИР Касем Сулеймани
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