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"Все хорошо, все нормально". Трамп отреагировал на атаку Ирана

"Все хорошо, все нормально". Трамп отреагировал на атаку Ирана - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
08.01.2020, 05:20

Президент США пообещал утром сделать заявление по поводу ответной атаки Ирана

Президент США Дональд Трамп отреагировал в Twitter на атаку Ирана, написав, что все нормально, и пообещав сделать заявление утром.

Учитывая, что у Украины с Вашингтоном девять часов разницы, по киевскому времени заявления Трампа следует ждать во второй половине дня 8 января.

Полностью твит президента США звучит так: "Все хорошо! Ракеты выпущены из Ирана по двум военным базам, расположенным в Ираке. В данный момент осуществляется оценка жертв и повреждений. Все идет нормально! На сегодняшний день у нас самые мощные и хорошо оснащенные военные в мире! Я сделаю заявление завтра утром".

Ранее сегодня, 8 января, сообщалось, что Иран нанес ракетные удары по американским объектам в Ираке – по авиабазе Аль Асад на западе и по базе в районе Эрбиль. LIGA.net ведет хронику происходящего.

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дональд трамп Иран ирак
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