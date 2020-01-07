Иран выбирает из 13 вариантов мести за убийство Сулеймани

Иранский президент Хассан Рухани (фото - ЕРА)

Иран будет выбирать из 13 вариантов мести за уничтожение американцами генерала Касема Сулеймани. Об этом заявили в секретариате Высшего совета национальной безопасности Ирана, сообщает местное агентство Fars.

По словам спикера Совбеза страны, "даже самый щадящий вариант может стать историческим кошмаром США".

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Секретарь ведомства пригрозил, что если американские войска сами не уйдут с Ближнего Востока, их "заставят это сделать".

Ранее главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции генерал Хосйен Салами заявил, что "мы отомстим жестко, решительно и полно, вот и все", пишет IRNA.

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