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Трамп бросил динамит в бочку с порохом - Байден

Трамп бросил динамит в бочку с порохом - Байден - Фото
Джозеф Байден (Фото: Amanda Sabga/EPA)
03.01.2020, 12:26

Бывший вице-президент США подверг критике убийство иранского генерала американскими военными

Огромным шагом к эскалации в опасном регионе назвал убийство военными США иранского генерала Касема Сулеймани бывший вице-президент США Джозеф Байден. Об этом потенциальный соперник президента США Дональда Трампа на выборах написал в Twitter.

"Президент Трамп просто бросил динамит в бочку с порохом", - заявил Байден.

По словам Байдена, администрация Трампа заявила, что целью акции было предотвращение будущих атак со стороны Ирана, но такие действия, напротив, будут иметь противоположный эффект.

Трамп, по мнению Байдена, должен объяснить теперь американцам, как он собирается обеспечивать безопасность американских войск, персонала посольств, и просто людей как в США, так и за рубежом, поскольку ответ Ирана, безусловно, последует.

Байден предупредил, что США находятся на грани большого конфликта на Ближнем востоке.

Также Байден отметил, что Сулеймани заслуживал предстать перед правосудием за преступления против американских военных и тысяч жителей региона.

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Касем Сулеймани джозеф байден
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