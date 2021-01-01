Власти Ирана обвинили Трампа в попытке создать повод для войны – обещают защищаться

Разведка Ирана указывает на попытки США во главе с президентом Дональдом Трампом "создать предлог для войны". Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, комментируя переброску двух американских стратегических бомбардировщиков B-52 на Ближний Восток.

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"Разведка из Ирака указывает на заговор (Соединенных штатов – ред.) с целью создания предлога для войны. Иран не стремится к войне, но будет открыто и напрямую защищать свой народ, безопасность и жизненно важные интересы", – написал Зариф.

Как пишет The Guardian, в среду США направили на Ближний Восток два бомбардировщика B-52 "в качестве сдерживающего сигнала для Ирана".

3 января 2020-го США нанесли авиаудар в Багдаде, убив командующего силами спецназа Аль-Кудс из КСИР Касема Сулеймани. Иран пообещал отомстить и 8 января нанес ракетные удары по американским базам в Ираке. После этого ближневосточное государство отказалось от любых ограничений, установленных в ядерном соглашении 2015 года c шестью мировыми державами.

27 ноября прошлого года, недалеко от Тегерана был убит ведущий ученый ядерной программы Мохсен Фахризаде, известный как "отец иранской ядерной бомбы". Сообщалось, что это грозит конфронтацией между Вашингтоном и Тегераном, и после ухода Трампа с поста президента осложнит любые усилия избранного главы Белого дома Джо Байдена по налаживанию отношений с Ираном.

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Станислав Стороженко

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