Власти Ирана обвинили Трампа в попытке создать повод для войны – обещают защищаться
Разведка Ирана указывает на попытки США во главе с президентом Дональдом Трампом "создать предлог для войны". Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, комментируя переброску двух американских стратегических бомбардировщиков B-52 на Ближний Восток.
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"Разведка из Ирака указывает на заговор (Соединенных штатов – ред.) с целью создания предлога для войны. Иран не стремится к войне, но будет открыто и напрямую защищать свой народ, безопасность и жизненно важные интересы", – написал Зариф.
Как пишет The Guardian, в среду США направили на Ближний Восток два бомбардировщика B-52 "в качестве сдерживающего сигнала для Ирана".
- 3 января 2020-го США нанесли авиаудар в Багдаде, убив командующего силами спецназа Аль-Кудс из КСИР Касема Сулеймани. Иран пообещал отомстить и 8 января нанес ракетные удары по американским базам в Ираке. После этого ближневосточное государство отказалось от любых ограничений, установленных в ядерном соглашении 2015 года c шестью мировыми державами.
- 27 ноября прошлого года, недалеко от Тегерана был убит ведущий ученый ядерной программы Мохсен Фахризаде, известный как "отец иранской ядерной бомбы". Сообщалось, что это грозит конфронтацией между Вашингтоном и Тегераном, и после ухода Трампа с поста президента осложнит любые усилия избранного главы Белого дома Джо Байдена по налаживанию отношений с Ираном.
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