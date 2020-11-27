Убийство ядерщика Ирана усложнит связь Байдена с Тегераном, этого хотел бы Трамп – Reuters

Убийство лидера иранской ядерной программы, физика Мохсена Фахризаде грозит конфронтацией между Вашингтоном и Тегераном, и после ухода Дональда Трампа с поста президента осложнит любые усилия Джо Байдена по налаживанию отношений с Ираном. Об этом сообщает Reuters.

Бывший советник президент Барака Обамы по Ирану Роберт Мэлли, который неофициально консультировал команду Байдена, сказал, что убийство Фахризаде оказалось среди ряда событий, произошедших в последние недели каденции Трампа, которые, возможно, направлены на то, чтобы Байдену было труднее возобновить взаимодействие с Ираном.

"Первая цель – просто нанести как можно больший ущерб Ирану в экономическом плане и его ядерной программе, пока это возможно, а вторая может заключаться в том, чтобы усложнить способность президента Байдена возобновить дипломатию и восстановить ядерное соглашение", – сказал Малли, добавив, что он не будет высказывать предположений о том, кто стоял за убийством Фахризаде.

Бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Майкл Малрой сказал, что Фахризаде был ведущим ученым-ядерщиком Ирана, и его убийство остановило на какое-то время всю ядерную программу. Он заявил, что в странах, где Иран может принять ответные меры, должны быть немедленно повышены уровни боевой готовности.

Иран уже заявил, что за атакой стоит Израиль, подразумевая, что убийство произошло с благословения уходящего Трампа.

"В последние дни политической жизни своего ... союзника (Трампа) сионисты стремятся усилить давление на Иран и развязать полномасштабную войну", – написал в Twitter Хоссейн Дехган, военный советник верховного лидера аятолла Али Хаменеи.

15 мая 2019 года Иран начал выход из ядерной сделки (возобновляет работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке) и заявил, что "готов к чему угодно".

3 января 2020-го США нанесли авиаудар в Багдаде, убив командующего силами спецназа Аль-Кудс из КСИР Касема Сулеймани. Иран пообещал отомстить и 8 января нанес ракетные удары по американским базам в Ираке.

После этого Иран отказался от любых ограничений, установленных в ядерном соглашении 2015 года c шестью мировыми державами.

Сегодня, 27 ноября, недалеко от Тегерана был убит ведущий ученый ядерной программы Мохсен Фахризаде, известный как "отец иранской ядерной бомбы".

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Наталия Медведева

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