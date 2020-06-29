Иран выдал ордер на арест Трампа и обратился в Интерпол

Дональд Трамп (фото — White House, Shealah Craighead)

Власти Ирана выдали ордеры на арест 36 политических и военных чиновников США, включая президента Дональда Трампа, которые были причастны к убийству генерал-лейтенанта Касема Сулеймани. Об этом сообщил прокурор Тегерана Али Каси Мехр, передает IRNA.

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Отмечается, что прокурор рассказал об этом во время отчета о мерах, принятых в ходе расследования дела генерала Сулеймани, Каси Мехр. Он добавил, что Иран рассчитывает, что 36 подозреваемых в убийствах и терактах будут арестованы с помощью Интерпола.

Сообщается, что Трамп стоит во главе списка, а его судебное преследование будет продолжаться и после окончания срока его полномочий.

3 января 2020-го США нанесли авиаудар в Багдаде, убив командующего силами спецназа Аль-Кудс из КСИР Касема Сулеймани. Иран пообещал отомстить и 8 января нанес ракетные удары по американским базам в Ираке.

21 января депутат парламента Ирана предложил награду в три миллиона долларов любому, кто убьет Трампа.

Вместо генерала Сулеймани новым командующим подразделением Кудс Корпуса стражей исламской революции стал бригадный генерал Эсмаил Каани.

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