Иран выдал ордер на арест Трампа и обратился в Интерпол

Власти Ирана выдали ордеры на арест 36 политических и военных чиновников США, включая президента Дональда Трампа, которые были причастны к убийству генерал-лейтенанта Касема Сулеймани. Об этом сообщил прокурор Тегерана Али Каси Мехр, передает IRNA.
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Отмечается, что прокурор рассказал об этом во время отчета о мерах, принятых в ходе расследования дела генерала Сулеймани, Каси Мехр. Он добавил, что Иран рассчитывает, что 36 подозреваемых в убийствах и терактах будут арестованы с помощью Интерпола.
Сообщается, что Трамп стоит во главе списка, а его судебное преследование будет продолжаться и после окончания срока его полномочий.
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