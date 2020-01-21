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США назвали "смехотворным" призыв иранца убить Трампа за $3 млн

США назвали "смехотворным" призыв иранца убить Трампа за $3 млн - Фото
Дональд Трамп (Фото: Shealah Craighead/flickr The White House)
21.01.2020, 19:46

Инцидент дает представление о террористических основах режима в Иране, отметил представитель американских властей

В Соединенных Штатах назвали смехотворным предложение вознаграждения в 3 миллиона долларов тому, кто убьет президента Дональда Трампа, сделанное иранским депутатом. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Это просто смешно, но это дает представление о террористических основах этого режима и о том, что этот режим должен изменить свое поведение", - заявил в Женеве постоянный представитель США на Конференции по разоружению Роберт Вуд.

  • Ранее сегодня сообщалось, что депутат парламента Ирана предложил награду в три миллиона долларов любому, кто убьет президента США Дональда Трампа.
  • Также сегодня стало известно, что вместо генерала Сулеймани новым командующим подразделением Кудс Корпуса стражей исламской революции стал бригадный генерал Эсмаил Каани.
  • 3 января 2020-го США нанесли авиаудар в Багдаде, убив командующего силами спецназа Аль-Кудс из КСИР Касема Сулеймани. Иран пообещал отомстить и 8 января нанес ракетные удары по американским базам в Ираке.
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дональд трамп Иран Касем Сулеймани
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