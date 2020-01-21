Иранский депутат предложил вознаграждение за убийство Трампа

Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Депутат парламента Ирана предложил награду в три миллиона долларов любому, кто убьет президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил сегодня во время заседания парламента, сообщает Reuters со ссылкой на иранское агентство ISNA.

"От имени жителей провинции Керман мы выплатим денежное вознаграждение в размере $3 млн тому, кто убьет Трампа", - заявил депутат парламента Ахмад Хамзех.

Он не уточнил, поддерживает ли эту идею исполнительная власть Ирана и духовный лидер аятолла Али Хаменеи.

Керман, жителей которого представляет депутат – родной город убитого американцами генерала Кассема Сулеймани.

Ахмад Хамзех также заявил, что Иран может избежать внешних угроз, если у него будет ядерное оружие.

"Если бы у нас было сегодня ядерное оружие, мы были бы защищены от угроз... Мы должны включить в нашу программу производство ракет большой дальности, способных нести нетрадиционные боеголовки. Это наше естественное право", - сказал депутат.

Сегодня вместо Сулеймани новым командующим подразделением Кудс Корпуса стражей исламской революции стал бригадный генерал Эсмаил Каани.