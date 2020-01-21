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Преемник Сулеймани: США - источник бед и зла

Преемник Сулеймани: США - источник бед и зла - Фото
Генерал Эсмаил Каани (Фото с сайта Tasnim)
21.01.2020, 10:44

Генерал утверждает, что Иран нанесет ответный удар "по-мужски"

Новый командующий подразделением Кудс Корпуса стражей исламской революции, бригадный генерал Эсмаил Каани, назначенный вместо убитого Касема Сулеймани, во время церемонии вступления в должность назвал США источником бед и зла. Об этом пишет Tasnim.

"Наши враги понимают только язык силы, и поэтому мы должны противостоять им", - сказал он.

По его словам, что "враги" убили Сулеймани "самым трусливым образом", однако "с милостью Божьей" Иран нанесет ответный удар "по-мужски".

Единственный способ "победить врагов", по мнению Каани, - это стойкость и сопротивление.

Лидер исламской революции аятолла Хаменеи назначил Каани новым командующим силами Кудс 3 января.

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Иран КСИР Касем Сулеймани Эсмаил Каани
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