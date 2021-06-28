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В Иране появился беспилотник с дальностью полета 7000 км

28.06.2021, 23:59
В Иране появился беспилотник с дальностью полета 7000 км - Фото
Хоссейн Салами (Фото: EPA-EFE/ABEDIN TAHERKENAREH)

У Ирана есть беспилотные летательные аппараты, способные пролетать 7000 км. Об этом заявил командующий Корпусом стражей исламской революции, генерал Хоссейн Салами, передает The Defense Post.

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"У нас есть дроны, которые могут пролететь 7000 километров без пилота и приземлиться в том же месте или в другом месте", – сказал Салами по государственному телевидению Ирана.

Генерал не сообщил других подробностей, однако из сказанного становится понятно, что новый беспилотник обеспечивает дальность действия 3500 км по сравнению с 2000 км у иранского боевого дрона Gaza, представленного ранее в этом году.

Сообщается, что дрон Gaza до сих пор был самым дальнобойным иранским беспилотным летательным аппаратом.

Как отмечается, военно-воздушные силы Ирана в основном состоят из стареющих американских истребителей, купленных во время правления шаха, свергнутого в 1979 году, техническое обслуживание которых со стороны США было прервано из-за санкций.

Теперь Иран сделал ставку на разработку беспилотников, после того как, по словам КСИР, они успешно использовались в июле 2019 года в рейде против иранских курдских повстанцев в Ираке.

  • 11 июня сообщалось, что Россия готовится передать Ирану передовую спутниковую систему Kanopus-V, с помощью которой Тегеран сможет отслеживать потенциальные военные цели на Ближнем Востоке.

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Наталия Медведева
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Иран беспилотник КСИР Хоссейн Салами
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