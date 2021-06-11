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Россия продала Ирану новый спутник для отслеживания военных целей на Ближнем Востоке – WP

11.06.2021, 08:55
Россия продала Ирану новый спутник для отслеживания военных целей на Ближнем Востоке – WP - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Россия готовится передать Ирану передовую спутниковую систему Kanopus-V, с помощью которой Тегеран сможет отслеживать потенциальные военные цели на Ближнем Востоке, пишет Washington Post со ссылкой на источники.

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Согласно полученной информации, Иран в скором времени получит спутниковую систему с камерой высокого разрешения. Запуск может произойти в течение ближайших месяцев.

Kanopus-V позволит наблюдать за разными стратегическими объектами по типу военных баз Израиля или нефтеперерабатывающих заводов в Персидском заливе.

Официально спутник продается для использования в гражданских целях, однако в его приобретении активно участвовали иранские военные чиновники, а на переговоры с Россией ездили лидеры элитного Корпуса стражей исламской революции. 

Весной этого года российские эксперты отправились в Иран обучать наземные бригады управлять спутниковой системой.

Сообщается, что информация о Kanopus-V была обнародована перед встречей президента США Джо Байдена с главой России Владимиром Путиным. Запуск спутника на фоне недавних хакерских атак РФ может обострить отношения Москвы и Вашингтона, пишут журналисты.

Читайте также: Опасное сближение. Российский спутник разошелся с индийским на расстоянии 200 м

Дарья Мостовая
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спутник Иран военные цели Ближний Восток канопус-в Kanopus-V спутниковая система
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