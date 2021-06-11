Россия продала Ирану новый спутник для отслеживания военных целей на Ближнем Востоке – WP

Россия готовится передать Ирану передовую спутниковую систему Kanopus-V, с помощью которой Тегеран сможет отслеживать потенциальные военные цели на Ближнем Востоке, пишет Washington Post со ссылкой на источники.

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Согласно полученной информации, Иран в скором времени получит спутниковую систему с камерой высокого разрешения. Запуск может произойти в течение ближайших месяцев.

Kanopus-V позволит наблюдать за разными стратегическими объектами по типу военных баз Израиля или нефтеперерабатывающих заводов в Персидском заливе.

Официально спутник продается для использования в гражданских целях, однако в его приобретении активно участвовали иранские военные чиновники, а на переговоры с Россией ездили лидеры элитного Корпуса стражей исламской революции.

Весной этого года российские эксперты отправились в Иран обучать наземные бригады управлять спутниковой системой.

Сообщается, что информация о Kanopus-V была обнародована перед встречей президента США Джо Байдена с главой России Владимиром Путиным. Запуск спутника на фоне недавних хакерских атак РФ может обострить отношения Москвы и Вашингтона, пишут журналисты.

В октябре 2020 года США назвали три страны основными угрозами нацбезопасности – в их число попали Иран и Россия.

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Дарья Мостовая

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