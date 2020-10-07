В США назвали три страны основными угрозами нацбезопасности, среди них – Россия

Министерство внутренней безопасности США опубликовало первый в отчет об основных угрозах нацбезопасности в 2020 году

Россия, Китай и Иран – в числе основных угроз национальной безопасности США. Об этом идет речь в отчете об основных угрозах нацбезопасности в 2020 году, который опубликовал и.о. министра внутренней безопасности США Чад Волф, передает Голос Америки.

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"Это первый в своем роде отчет, в котором объединена вся имеющаяся у Министерства внутренней безопасности информация о факторах, угрожающих национальной безопасности США, включая разведывательные и оперативные данные", – отмечается в сообщении.

Волф уточнил, что "эти угрозы были выявлены благодаря использованию самых лучших разведданных, оперативной информации и опыту сотрудников министерства".

"Прочитав отчет, американцы больше узнают о традиционных угрозах, таких как терроризм и организованная преступность. Однако... они также поймут, что наша страна сталкивается со значительной угрозой... со стороны таких государств, как Китай, Россия и Иран", – подчеркнул Волф.

Выводы, к которым пришли авторы отчета, оценивая угрозы нацбезопасности США в 2020 году:

киберпреступность, как со стороны национальных государств, так и негосударственных хакеров, останется острой проблемой;

благодаря пандемии COVID-19, экономические конкуренты США получили новые возможности для извлечения выгоды за счет американцев;

Китай, Россия и Иран будут пытаться скомпрометировать или нанести ущерб критически важной избирательной инфраструктуре во время выборов в 2020 году с помощью киберпреступлений;

наибольшую террористическую угрозу США представляют идеологически мотивированные террористы-одиночки и небольшие группировки. Экстремисты по-прежнему представляют собой постоянную и смертельно опасную угрозу.

еще одна значительная угроза нацбезопасности – международные преступные группировки, в особенности мексиканские картели.

По словам Волфа, в отчете представлена максимально подробная информация, на основании которой министерство планирует свои действия по защите нацбезопасности США.

14 ноября бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что Россия при президентстве Владимира Путина является наиболее серьезной внешней угрозой для США.

Арина Толина

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