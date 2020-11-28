UA

Опасное сближение. Российский спутник разошелся с индийским на расстоянии 200 м

28.11.2020, 07:30
Опасное сближение. Российский спутник разошелся с индийским на расстоянии 200 м - Фото
Иллюстративное фото - pixabay

В космосе произошло опасное сближение российского и индийского спутников. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным ведомства, инцидент произошел утром 27 ноября. Минимальное расстояние между российским спутником Канопус-В и CARTOSAT 2F составило 224 метра.

Отмечается, что оба спутника предназначены для зондирования земли. Вес CARTOSAT 2F составляет более 700 кг, а Канопус-В (по данным Российских космических систем) – порядка 350 кг.

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
спутник роскосмос сближение столкновение Индия канопус-в CARTOSAT 2F космос

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
"Машуня, посчитай таблетки". Хватило ли баскетболисту Окунскому перед смертью морфина

Історії"Машуня, посчитай таблетки". Хватило ли баскетболисту Окунскому перед смертью морфина
 