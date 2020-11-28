Опасное сближение. Российский спутник разошелся с индийским на расстоянии 200 м
28.11.2020, 07:30
Иллюстративное фото - pixabay
В космосе произошло опасное сближение российского и индийского спутников. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.
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По данным ведомства, инцидент произошел утром 27 ноября. Минимальное расстояние между российским спутником Канопус-В и CARTOSAT 2F составило 224 метра.
Отмечается, что оба спутника предназначены для зондирования земли. Вес CARTOSAT 2F составляет более 700 кг, а Канопус-В (по данным Российских космических систем) – порядка 350 кг.
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