Опасное сближение. Российский спутник разошелся с индийским на расстоянии 200 м

В космосе произошло опасное сближение российского и индийского спутников. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

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По данным ведомства, инцидент произошел утром 27 ноября. Минимальное расстояние между российским спутником Канопус-В и CARTOSAT 2F составило 224 метра.

Отмечается, что оба спутника предназначены для зондирования земли. Вес CARTOSAT 2F составляет более 700 кг, а Канопус-В (по данным Российских космических систем) – порядка 350 кг.

Марк Сировой

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