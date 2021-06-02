Крупнейший корабль ВМС Ирана затонул в Оманском заливе – видео

Учебно-логистический корабль Khark Военно-морских сил Ирана затонул в Оманском заливе после пожара – экипаж корабля не пострадал. Об этом сообщает tashnimnews.com.

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Сообщается, что военное судно было развернуто в международных водах для учебной морской операции.

"Двадцать часов усилий военных и гражданских организаций по тушению пожара оказались тщетными, поскольку огонь распространился на различные части военного корабля, который в конце концов затонул", – отмечает издание.

Корабль находился на вооружении более четырех десятилетий, пишут журналисты.

Как сообщает Reuters, Khark являлся крупнейшим кораблем ВМС Ирана.

BREAKING Largest ship in the Iran’s navy "Kharg" caught fire and sank in the Gulf of Oman pic.twitter.com/Rs5oZUI3B0 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 2, 2021

В апреле 2020 года на то время президент США Дональд Трамп отдал приказ открывать огонь по иранским катерам, если они будут препятствовать свободному передвижению в море.

7 апреля 2021 года стало известно, что в Красном море неизвестные атаковали иранское судно Saviz.

29 апреля этого года корабль США был вынужден открыть предупредительный огонь из-за приближения иранских катеров в Персидском заливе.

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Станислав Стороженко

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