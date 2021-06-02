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Крупнейший корабль ВМС Ирана затонул в Оманском заливе – видео

02.06.2021, 09:57
Крупнейший корабль ВМС Ирана затонул в Оманском заливе – видео - Фото
Фото - tashnimnews.com

Учебно-логистический корабль Khark Военно-морских сил Ирана затонул в Оманском заливе после пожара – экипаж корабля не пострадал. Об этом сообщает tashnimnews.com.

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Сообщается, что военное судно было развернуто в международных водах для учебной морской операции. 

"Двадцать часов усилий военных и гражданских организаций по тушению пожара оказались тщетными, поскольку огонь распространился на различные части военного корабля, который в конце концов затонул", – отмечает издание.

Корабль находился на вооружении более четырех десятилетий, пишут журналисты.

Как сообщает Reuters, Khark являлся крупнейшим кораблем ВМС Ирана.

Читайте также: В Персидском заливе обстреляли принадлежащий Израилю корабль

Станислав Стороженко
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