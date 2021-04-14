В Персидском заливе обстреляли принадлежащий Израилю корабль

Принадлежащий израильской фирме корабль был обстрелян в Персидском заливе ракетой с территории ОАЭ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на израильские и про-иранские СМИ.

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В Израиле в случившемся обвиняют Иран, сообщил израильский Канал 12 со ссылкой на анонимного чиновника.

Источники Reuters подтвердили, что корабль был атакован около порта Фуджейра, произошел взрыв, но жертв не было.

В пресс-службах премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министерства обороны отказались официально прокомментировать ситуацию. Пресс-секретарь министерства транспорта не смог подтвердить информацию об атаке.

Предназначенное для перевозки автомобилей судно Hyperion Ray под флагом Багамских островов следовало в Фуджейру из Кувейта.

7 апреля 2021 года стало известно, что в Красном море неизвестные атаковали иранское судно Saviz.

11 апреля в Иране произошла авария на ядерном объекте в Натанзе. В Иране ответственность за инцидент возлагают на Израиль.

Денис Юдин

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