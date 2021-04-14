В Персидском заливе обстреляли принадлежащий Израилю корабль
Принадлежащий израильской фирме корабль был обстрелян в Персидском заливе ракетой с территории ОАЭ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на израильские и про-иранские СМИ.
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В Израиле в случившемся обвиняют Иран, сообщил израильский Канал 12 со ссылкой на анонимного чиновника.
Источники Reuters подтвердили, что корабль был атакован около порта Фуджейра, произошел взрыв, но жертв не было.
В пресс-службах премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министерства обороны отказались официально прокомментировать ситуацию. Пресс-секретарь министерства транспорта не смог подтвердить информацию об атаке.
Предназначенное для перевозки автомобилей судно Hyperion Ray под флагом Багамских островов следовало в Фуджейру из Кувейта.
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