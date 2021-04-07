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В Красном море атаковано "шпионское судно" Ирана: взорвалась магнитная мина – Tasnim

07.04.2021, 12:03
В Красном море атаковано
Cкриншот из видеозаписи Al Arabiya English

В Красном море неизвестные атаковали иранское судно Saviz, но нанесли только "незначительные повреждения". Об этом пишет госагентство Ирана Tasnim, уточняя, что кто-то прикрепил к борту магнитную мину.

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МИД Ирана признал инцидент, но не назвал причины, которые "выясняются", пишет Al Jazeera.

Tasnim уточняет, что Saviz "последние несколько лет находился у берегов Джибути для поддержки иранского спецназа, который отправляют сопровождать торговые суда, чтобы защищать их от пиратов".

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Ссылаясь на свои источники, канал Al Arabiya добавил, что за инцидентом якобы стоит "израильский спецназ". Израиль официально никак не отреагировал. СМИ в этой стране лишь пишут, что судно "занималось разведкой в пользу КСИР".

В Пентагоне заявили, что силы США в регионе никак не связаны с инцидентом, пишет The Hill. Военно-морской институт США прямо называет Saviz "шпионским судном".

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Евгений Пилипенко
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