В Красном море атаковано "шпионское судно" Ирана: взорвалась магнитная мина – Tasnim
В Красном море неизвестные атаковали иранское судно Saviz, но нанесли только "незначительные повреждения". Об этом пишет госагентство Ирана Tasnim, уточняя, что кто-то прикрепил к борту магнитную мину.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
МИД Ирана признал инцидент, но не назвал причины, которые "выясняются", пишет Al Jazeera.
Tasnim уточняет, что Saviz "последние несколько лет находился у берегов Джибути для поддержки иранского спецназа, который отправляют сопровождать торговые суда, чтобы защищать их от пиратов".
Читайте также: США не снимут санкции с Ирана, пока он не вернется к условиям ядерной сделки – Байден
Ссылаясь на свои источники, канал Al Arabiya добавил, что за инцидентом якобы стоит "израильский спецназ". Израиль официально никак не отреагировал. СМИ в этой стране лишь пишут, что судно "занималось разведкой в пользу КСИР".
В Пентагоне заявили, что силы США в регионе никак не связаны с инцидентом, пишет The Hill. Военно-морской институт США прямо называет Saviz "шпионским судном".
- 8 января 2020 года недалеко от Тегерана был сбит украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту. Иран признал, что "непреднамеренно" сбил Boeing и опубликовал отчет по делу. Глава МИД Кулеба назвал его "сборником манипуляций".
- Читайте наш разбор: Ядерный шантаж и пиратство. Как Иран давит на США и почему это опасно.
Читайте также: Катастрофа самолета МАУ. Иран преследует и запугивает семьи жертв: заявление стран
Комментарии