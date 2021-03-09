Катастрофа самолета МАУ. Иран преследует и запугивает семьи жертв: заявление четырех стран

Украина присоединилась к совместному заявлению Великобритании, Канады и Швеции относительно сбитого Ираном самолета украинской авиакомпании МАУ рейса PS752. Страны призвали Тегеран прекратить преследовать и запугивать семьи жертв авиакатастрофы. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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Как отмечается, страны сделали заявление во время работы 46-й сессии Совета ООН по правам человека.

Заявление было сделано в связи с тем, что правительство Ирана не ответило на отправленное в феврале письмо спецдокладчиков Агнес Калламар и Джаваида Рехмана, в котором был изложен ряд серьезных обвинений.

Подписавшие заявление призвали Тегеран:

ответить на письмо ООН;

немедленно прекратить преследование и запугивание семей жертв как в Иране, так и за его пределами;

обеспечить полное и прозрачное расследование уголовных дел и беспристрастное судопроизводство;

предоставить исчерпывающий и прозрачный отчет о событиях, приведших к трагедии.

8 января 2020 года недалеко от Тегерана разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.

Иран признал, что "непреднамеренно" сбил Boeing.

10 февраля в распоряжение канадских спецслужб попала аудиозапись разговора, на которой предположительно глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф обсуждает вероятность того, что уничтожение украинского Boeing было умышленным.

Наталия Медведева

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