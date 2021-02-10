CBC: "Глава МИД Ирана" на аудио обсуждал версию умышленного уничтожения украинского Boeing

Канадские власти и спецслужбы изучают аудиозапись, на которой предположительно глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсуждает с неустановленными лицами вероятность, что уничтожение ракетой лайнера МАУ Boeing-737 под Тегераном в начале 2020 года было умышленным. Об этом пишет сайт канадского канала CBC.

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На записи якобы слышно, как "министр" на фарси обсуждает возможные причины и говорит, что есть "тысяча возможностей" объяснить, почему сбили самолет, – включая умышленную атаку с участием "двух-трех диверсантов". Такой сценарий, по его словам, "совсем не маловероятен".

Также "глава МИД Ирана" говорит, что военно-политическое руководство страны никогда не раскроет правду о трагедии: "Они не скажут ни нам, ни кому-либо другому, потому что, если они это сделают, это откроет лазейки в систему нацбезопасности. Не в интересах нации публично об этом заявить".

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Зариф является главным переговорщиком Ирана со странами, потерявшими граждан на рейсе PS752. На записи человек, которого CBS считает Зарифом, указывает на РФ как пример страны, которую обвинили в уничтожении лайнера рейса МН-17 над Донбассом в 2014 году, но она "никогда не призналась в этом".

CBC пишут, что прослушали запись "частной беседы, которая произошла в первые месяцы" после уничтожения лайнера, и попросили трех человек перевести ее с фарси на английский, чтобы уловить нюансы.

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Журналисты сообщили, что спецсоветник премьера Канады по этому делу Ральф Гудейл подтверждает: власти знают об аудио, а копию файла получили еще в ноябре. Он уточнил, что публичных комментариев на тему не будет, чтобы не ставить под угрозу жизнь информаторов.

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко сказал CBC, что "впервые слышит об этой записи" и хочет достать ее для украинских специалистов.

"Мы не хотим видеть козлов отпущения вместо настоящих преступников. Мы не хотим видеть правду, скрытую государственной тайной. Мы хотим разобраться, так как все еще далеки от того, чтобы иметь четкую картину произошедшего. Нам явно не хватает доверия в разговоре с Ираном. У нас ощущение, что Иран делится как можно меньшей информацией", – сказал дипломат.

Зариф пока не отреагировал на эту информацию у себя в Twitter.

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Евгений Пилипенко

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