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Сбитый Boeing. В Канаде отклонили предложение Ирана о компенсациях родственникам погибших

08.01.2021, 09:42
Сбитый Boeing. В Канаде отклонили предложение Ирана о компенсациях родственникам погибших - Фото
Спасатели несут обломки Boeing 737 (скриншот видео ГСЧС)

В Канаде отклонили предложение Ирана о компенсациях по $150 000 семьям погибшим на борту сбитого иранскими войсками Boeing-737 авиакомпании МАУ. Об этом заявил The Canadian Press специальный советник Канады по трагедии рейса Ральф Гудейл.

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Он сказал, что Иран не имеет права предлагать компенсацию семьям жертв в одностороннем порядке.

Гудейл отметил, что окончательная сумма будет предметом переговоров между Ираном и Канадой, а также четырьмя другими странами, граждане которых погибли в авиакатастрофе.

"Переговорный процесс еще не состоялся<…>Так что немного преждевременно распространять число в открытом доступе, потому что ни одна из других сторон, вовлеченных в этот процесс, не внесла никакого вклада", – сказал он.

  • 30 декабря иранские СМИ сообщали, что правительство Ирана решило выделить по $150 000 компенсаций родственникам погибших в авиакатастрофе Boeing-737 в Тегеране.
  • 5 января глава МИД Украины Кулеба сказал, что Украина не получала официального предложения о сумме в $150 000.
Марк Сировой
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