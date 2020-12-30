Сбитый Boeing. В Иране решили выделить семьям погибших по $150 000

Сегодня на заседании иранского правительства было принято решение выделить всем семьям жертв авиакатастрофы под Тегераном по $150 000, сообщает информагентство ИРНА.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

По словам вице-президента по правовым вопросам Маджида Ансари, указанные суммы будут выплачены украинским семьям погибших "в соответствии с международными нормами" как только правительство Ирана получит необходимые отчеты и иные документы.

Также Ансари предложил произвести все выплаты до момента годовщины трагедии, то есть до 8 января 2021 года.

Утром 8 января 2020 года недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.

Иран трое суток отрицал причастность, но потом признал, что "непреднамеренно" сбил Boeing.

В августе Организация гражданской авиации Ирана опубликовала данные с "черных ящиков". Представитель организации заявил, что после первого ракетного удара запись продолжалась еще 19 секунд.

19 октября Иран заявил о готовности выплатить компенсации семьям всех жертв сбитого им самолета.

Читайте также: Компенсации в последнюю очередь: в МИД рассказали о ситуации по сбитому Boeing

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.