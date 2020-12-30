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Сбитый Boeing. В Иране решили выделить семьям погибших по $150 000

30.12.2020, 14:03
Сбитый Boeing. В Иране решили выделить семьям погибших по $150 000 - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Сегодня на заседании иранского правительства было принято решение выделить всем семьям жертв авиакатастрофы под Тегераном по $150 000, сообщает информагентство ИРНА.

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По словам вице-президента по правовым вопросам Маджида Ансари, указанные суммы будут выплачены украинским семьям погибших "в соответствии с международными нормами" как только правительство Ирана получит необходимые отчеты и иные документы.

Также Ансари предложил произвести все выплаты до момента годовщины трагедии, то есть до 8 января 2021 года.

  • Утром 8 января 2020 года недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.
  • Иран трое суток отрицал причастность, но потом признал, что "непреднамеренно" сбил Boeing.
  • В августе Организация гражданской авиации Ирана опубликовала данные с "черных ящиков". Представитель организации заявил, что после первого ракетного удара запись продолжалась еще 19 секунд. 
  • 19 октября Иран заявил о готовности выплатить компенсации семьям всех жертв сбитого им самолета.

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Дарья Мостовая
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