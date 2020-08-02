Компенсации в последнюю очередь: в МИД рассказали о ситуации по сбитому Boeing
Иран готов выплатить компенсации семьям погибших в сбитом авиалайнере, но произойдет это после завершения расследования
Иран не отказывается от договоренностей по выплате компенсаций родственникам погибших пассажиров Boeing 737, сбитого иранскими военными, но готов будет сделать это только после завершения расследования и привлечения к ответственности всех виновных. Об этом замминистра иностранных дел Евгений Енин рассказал в прямом эфире Украина 24.
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"Всех интересует размер компенсаций. Хочу еще раз подчеркнуть, что компенсации будут рассчитываться исключительно после того, как Украина получит полную информацию об обстоятельствах инцидента, привлечении виновных к ответственности и извинения иранской стороны", - отметил Енин.
По его словам, украинская сторона удовлетворена тем, что Иран готов выполнять свои обязательства, в том числе по выплате компенсаций семьям погибших.
- 8 января недалеко от Тегерана разбился украинский пассажирский самолет Boeing 737, все пассажиры погибли.
- 11 января Иран признал, что "непреднамеренно" сбил самолет, предложив родственникам погибших компенсации по $80 000. Украинская сторона заявила, что будет добиваться увеличения размера компенсаций.
- 8 июля в Иране заявили, что отказываются вести переговоры по поводу денежных выплат, но 14 июля все же передумали.
- 23 июля во Франции завершили расшифровку переданных им ранее черных ящиков со сбитого Boeing, это стало одним из этапов еще продолжающегося технического расследования.
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