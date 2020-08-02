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Компенсации в последнюю очередь: в МИД рассказали о ситуации по сбитому Boeing

02.08.2020, 17:24
Компенсации в последнюю очередь: в МИД рассказали о ситуации по сбитому Boeing - Фото
Евгений Енин (Фото: пресс-служба МИД)

Иран готов выплатить компенсации семьям погибших в сбитом авиалайнере, но произойдет это после завершения расследования

Иран не отказывается от договоренностей по выплате компенсаций родственникам погибших пассажиров Boeing 737, сбитого иранскими военными, но готов будет сделать это только после завершения расследования и привлечения к ответственности всех виновных. Об этом замминистра иностранных дел Евгений Енин рассказал в прямом эфире Украина 24.

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"Всех интересует размер компенсаций. Хочу еще раз подчеркнуть, что компенсации будут рассчитываться исключительно после того, как Украина получит полную информацию об обстоятельствах инцидента, привлечении виновных к ответственности и извинения иранской стороны", - отметил Енин.

 По его словам, украинская сторона удовлетворена тем, что Иран готов выполнять свои обязательства, в том числе по выплате компенсаций семьям погибших.

Дарья Мостовая
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