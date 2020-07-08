Сбитый Boeing. Иран отказывается от переговоров с Украиной о компенсациях – МИД

Вопрос выплат Ираном компенсаций за сбитый Boeing 737 МАУ во многом зависит от политической воли Тегерана, отмечают в МИД

Иран отказался от предложения Украины о переговорах по выплате компеснаций семьям погибших пассажиров Boeing 737 МАУ, который иранские военные сбили в январе. Об этом рассказал в интервью BBC News замглавы Министерства иностранных дел Евгений Енин.

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"Буквально сегодня (разговор состоялся 7 июля, - ред.) Мы получили коммуникацию из Тегерана о том, что иранская сторона не готова принять предложение Киева относительно переговоров", - сказал он.

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По его словам, пока рано говорить о каких-то суммах компенсаций, поскольку они определяются комплексной экспертизой. При этом выплаты во многом зависят от политической воли Ирана, отметил дипломат.

"Мы над ней (политической волей, - ред.) работаем и искренне надеемся, что иранская сторона все же под влиянием ряда факторов согласится как можно скорее начать переговорный процесс"

Утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.

Иран трое суток отрицал причастность, но потом признал , что "непреднамеренно" сбил Boeing.

Иран предложил семьям погибших украинцев компенсацию по $80 000, но Украина заявила, что считает сумму недостаточной и будет добиваться ее увеличения.

В мае Енин заявлял , что Украина и страны, чьи граждане погибли на борту сбитого лайнера, могут обратиться в Международный Суд ООН, если переговоры с Ираном зайдут в тупик

Иран согласился выплатить компенсацию семьям погибших. 2 июля Швеция заявляла , что

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Марк Сировой

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