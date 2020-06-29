Иран отправил ​​черный ящик сбитого самолета МАУ во Францию

Кабина пилотов сбитого в Иране Boeing (Фото: пресс-служба президента/Facebook)

Власти Ирана заявили, что отправили во Францию ​​бортовой самописец самолета компании Международные авиалинии Украины, который иранские силы ПВО сбили у Тегерана в январе 2020 года. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на госинформагентства Ирана.

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Отмечается, что военный прокурор Тегерана Голам Аббас Торки заявил об отправке черного ящика во Францию, и добавил, что самописец сильно поврежден, поэтому восстановить данные из него можно только с помощью сложной технологии.

Прокурор также сообщил, что Иран не смог купить такое оборудование из-за санкций США.

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