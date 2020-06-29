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Иран отправил ​​черный ящик сбитого самолета МАУ во Францию

Иран отправил ​​черный ящик сбитого самолета МАУ во Францию - Фото
Кабина пилотов сбитого в Иране Boeing (Фото: пресс-служба президента/Facebook)
29.06.2020, 19:31

Бортовой самописец сбитого Ираном украинского пассажирского самолета отправлен во Францию

Власти Ирана заявили, что отправили во Францию ​​бортовой самописец самолета компании Международные авиалинии Украины, который иранские силы ПВО сбили у Тегерана в январе 2020 года. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на госинформагентства Ирана.

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Отмечается, что военный прокурор Тегерана Голам Аббас Торки заявил об отправке черного ящика во Францию, и добавил, что самописец сильно поврежден, поэтому восстановить данные из него можно только с помощью сложной технологии.

Прокурор также сообщил, что Иран не смог купить такое оборудование из-за санкций США.

  • Утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.
  • Иран трое суток отрицал причастность, но потом признал, что "непреднамеренно" сбил Boeing.
  • 20 января глава МИД Вадим Пристайко потребовал у Ирана отправить черные ящики в Украину.
  • 18 июня министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами заявил, что вопрос передачи самописцев является "техническим, а не политическим".
  • 22 июня Зеленский пригрозил Ирану международными судами.
  • В тот же день Иран заявил, что передаст черные ящики во Францию ​​в ближайшие несколько дней.
  • 26 июня французское Бюро расследований и анализа вопросов безопасности гражданской авиации (BEA) сообщило, что техническая работа над черными ящиками сбитого в Иране украинского самолета Boeing-737 авиакомпании МАУ начнется в конце июля.

Читайте также: Крушение Boeing в Иране. Завершить расследование можно без черных ящиков - МИД

Наталия Медведева
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