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Крушение Boeing в Иране. Завершить расследование можно без черных ящиков - МИД

Крушение Boeing в Иране. Завершить расследование можно без черных ящиков - МИД - Фото
Евгений Енин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
17.06.2020, 09:15

Замглавы МИД Евгений Енин отметил, что должны быть аудио и видео данные с ракетных комплексов, из которых состоялся пуск ракет в Тегеране

Завершение расследования авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 компании МАУ не упирается в расшифровку черных ящиков, поскольку есть спутниковые данные, которые подтверждают факт сбития самолета двумя ракетами. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в интервью РБК-Украина.

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"Мы должны быть искренними, что на черных ящиках мир клином не сошелся. Существуют спутниковые данные, которые подтверждают факт сбития Боинга двумя ракетами – потому что обнаружены две ракеты, они имеют уникальную структуру, четко выделяется наличие двух отдельных сплавов", - отметил Енин.

По его словам, должны быть аудио и видео данные с ракетных комплексов, из которых состоялся пуск ракет. "Если вдруг черных ящиков не будет, трагедии не случится, это не означает, что отсутствуют другие возможности установить истину", - убежден Енин.

Он добавил, что сегодня есть попытки манипулировать разными треками этого дела.

"Их три: техническое расследование, уголовное расследование и переговорный процесс. Переговоры тоже включают три элемента: прозрачное расследование катастрофы; наработка рекомендаций и предоставление гарантий, что не будет повторения таких инцидентов; и обеспечение компенсации родственникам погибших и авиакомпании. А если мы дойдем до суда – то и компенсации государству Украина, чьи интересы были нарушены", - объяснил дипломат.

  • Утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.
  • Иран трое суток отрицал причастность, но потом признал, что "непреднамеренно" сбил Boeing.
  • 20 января глава МИД Вадим Пристайко потребовал у Ирана отправить черные ящики в Украину.
  • 3 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина настаивает на выплате соответствующих компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе согласно нормам международного права.
  • 7 февраля канадские адвокаты от лица жертв подали групповой иск к Ирану в суд Торонто с требованием компенсации в размере как минимум $1,1 млрд. 
  • 17 июня премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что Иран скоро отправит Франции черные ящики украинского лайнера МАУ.
Арина Толина
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Украина Иран евгений енин Boeing 737 черные ящики Джастин Трюдо
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