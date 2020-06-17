Крушение Boeing в Иране. Завершить расследование можно без черных ящиков - МИД

Завершение расследования авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 компании МАУ не упирается в расшифровку черных ящиков, поскольку есть спутниковые данные, которые подтверждают факт сбития самолета двумя ракетами. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в интервью РБК-Украина.
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"Мы должны быть искренними, что на черных ящиках мир клином не сошелся. Существуют спутниковые данные, которые подтверждают факт сбития Боинга двумя ракетами – потому что обнаружены две ракеты, они имеют уникальную структуру, четко выделяется наличие двух отдельных сплавов", - отметил Енин.
По его словам, должны быть аудио и видео данные с ракетных комплексов, из которых состоялся пуск ракет. "Если вдруг черных ящиков не будет, трагедии не случится, это не означает, что отсутствуют другие возможности установить истину", - убежден Енин.
Он добавил, что сегодня есть попытки манипулировать разными треками этого дела.
"Их три: техническое расследование, уголовное расследование и переговорный процесс. Переговоры тоже включают три элемента: прозрачное расследование катастрофы; наработка рекомендаций и предоставление гарантий, что не будет повторения таких инцидентов; и обеспечение компенсации родственникам погибших и авиакомпании. А если мы дойдем до суда – то и компенсации государству Украина, чьи интересы были нарушены", - объяснил дипломат.