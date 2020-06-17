Крушение Boeing в Иране. Завершить расследование можно без черных ящиков - МИД

Евгений Енин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Завершение расследования авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 компании МАУ не упирается в расшифровку черных ящиков, поскольку есть спутниковые данные, которые подтверждают факт сбития самолета двумя ракетами. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в интервью РБК-Украина.

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"Мы должны быть искренними, что на черных ящиках мир клином не сошелся. Существуют спутниковые данные, которые подтверждают факт сбития Боинга двумя ракетами – потому что обнаружены две ракеты, они имеют уникальную структуру, четко выделяется наличие двух отдельных сплавов", - отметил Енин.

По его словам, должны быть аудио и видео данные с ракетных комплексов, из которых состоялся пуск ракет. "Если вдруг черных ящиков не будет, трагедии не случится, это не означает, что отсутствуют другие возможности установить истину", - убежден Енин.

Он добавил, что сегодня есть попытки манипулировать разными треками этого дела.

"Их три: техническое расследование, уголовное расследование и переговорный процесс. Переговоры тоже включают три элемента: прозрачное расследование катастрофы; наработка рекомендаций и предоставление гарантий, что не будет повторения таких инцидентов; и обеспечение компенсации родственникам погибших и авиакомпании. А если мы дойдем до суда – то и компенсации государству Украина, чьи интересы были нарушены", - объяснил дипломат.

Утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.

Иран трое суток отрицал причастность, но потом признал , что "непреднамеренно" сбил Boeing.

20 января глава МИД Вадим Пристайко потребовал у Ирана отправить черные ящики в Украину.

3 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил , что Украина настаивает на выплате соответствующих компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе согласно нормам международного права.

7 февраля канадские адвокаты от лица жертв подали групповой иск к Ирану в суд Торонто с требованием компенсации в размере как минимум $1,1 млрд.

ремьер-министр Канады Джастин Трюдо Иран скоро отправит Франции черные ящики украинского лайнера МАУ. 17 июня п сообщил , что