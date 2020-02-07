Крушение Boeing. Канадцы готовят иск к Ирану на 1,1 млрд долл

Спасатели несут обломки Boeing 737 (скриншот видео ГСЧС)

Канадские адвокаты жертв падения украинского самолета в Тегеране готовят групповой иск к Ирану с требованием компенсации в размере как минимум 1,1 миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters.

В иске в качестве обвиняемых назван Иран, его верховный лидер аятолла Али Хаменеи, командиры Корпуса стражей исламской революции, включая главу подразделения, ответственного за обстрел самолета, Амирали Гаджизаде.

Главный истец по данному делу является анонимным. В документе он назван Джоном Доу и указан как близкий родственник одной из жертв.

В иске говорится, что личность Джона Доу должна быть защищена из-за риска того, что "его иранская семья будет подвергнута риску причинения вреда или смерти со стороны иранского режима".

В документе также утверждается, что падение самолета было "преднамеренным террористическим актом".

Иранские власти не комментировали эту информацию.

Утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.

Иран трое суток отрицал причастность, но потом признал , что "непреднамеренно" сбил Boeing.

3 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина настаивает на выплате соответствующих компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе согласно нормам международного права.

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