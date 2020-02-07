Крушение Boeing. Канадцы готовят иск к Ирану на 1,1 млрд долл

Канадские адвокаты жертв падения украинского самолета в Тегеране готовят групповой иск к Ирану с требованием компенсации в размере как минимум 1,1 миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters.
В иске в качестве обвиняемых назван Иран, его верховный лидер аятолла Али Хаменеи, командиры Корпуса стражей исламской революции, включая главу подразделения, ответственного за обстрел самолета, Амирали Гаджизаде.
Главный истец по данному делу является анонимным. В документе он назван Джоном Доу и указан как близкий родственник одной из жертв.
В иске говорится, что личность Джона Доу должна быть защищена из-за риска того, что "его иранская семья будет подвергнута риску причинения вреда или смерти со стороны иранского режима".
В документе также утверждается, что падение самолета было "преднамеренным террористическим актом".
Иранские власти не комментировали эту информацию.
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