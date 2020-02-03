Крушение Boeing. В СНБО напомнили о компенсациях семьям погибших

Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СБУ)

Украина настаивает на выплате соответствующих компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе пассажирского лайнер Boeing 737 компании МАУ в Иране согласно нормам международного права. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, сегодня комиссия по расследованию причин крушения продолжает работу в штатном режиме.

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"Мы на постоянной связи с нашими коллегами, которые находятся в Иране. Позиция Украины остается неизменной: мы настаиваем на всестороннем и полном расследовании всех обстоятельств катастрофы и выплате соответствующих компенсаций семьям погибших согласно нормам международного права", - подчеркнул Данилов.

Он добавил, что Украина ожидает от иранской стороны неукоснительного соблюдения всех международных требований ст. 26 Чикагской конвенции и приложения 13 к ней в расследовании авиакатастрофы.

Секретарь СНБО отметил, что Украина в очередной раз подчеркивает свою готовность к максимально тесному сотрудничеству с иранской стороной в вопросе расследования причин трагедии и имеет для этого все технические и научные возможности, в частности в вопросе исследования "черных ящиков".

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