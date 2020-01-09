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Трамп о крушении Boeing: Это могла быть ошибка

Трамп о крушении Boeing: Это могла быть ошибка - Фото
Дональд Трамп (Фото: Shealah Craighead/flickr The White House)
09.01.2020, 19:54

"Это трагедия, но кто-то мог ошибиться с другой стороны", - сказал президент США

Президент США Дональд Трамп заявил, что падение самолета украинской компании МАУ недалеко от Тегерана могло произойти из-за того, что "кто-то мог ошибиться". Об этом он сказал журналистам в Белом доме, сообщает CBS News.

"У меня есть свои подозрения. Я не хочу об этом говорить, потому что у других людей тоже есть свои подозрения", - сказал Трамп.

"Это трагедия, но кто-то мог ошибиться с другой стороны", - добавил он.

"Он (Boeing, - ред.) летел в довольно суровом районе, и кто-то мог ошибиться. Некоторые люди говорят, что это было механически. Я лично не думаю, что такой вопрос стоит", - заявил Трамп.

  • СНБО рассматривает семь версий аварии, в том числе поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК Тор.
  • Украинская госкомиссия, побывав на месте падения Boeing в Тегеране, не подтверждает версию неисправности или взрыва двигателей и называет весьма вероятной версию теракта, столкновения с дроном или попадания ракеты, сообщил журналист Юрий Бутусов со ссылкой на свой источник. 
  • Американские СМИ пишут, что, по мнению американских чиновников и разведки, самолет сбил Иран, скорее всего, по ошибке. 

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дональд трамп Иран самолет boeing
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