Трамп о крушении Boeing: Это могла быть ошибка

Дональд Трамп (Фото: Shealah Craighead/flickr The White House)

Президент США Дональд Трамп заявил, что падение самолета украинской компании МАУ недалеко от Тегерана могло произойти из-за того, что "кто-то мог ошибиться". Об этом он сказал журналистам в Белом доме, сообщает CBS News.

"У меня есть свои подозрения. Я не хочу об этом говорить, потому что у других людей тоже есть свои подозрения", - сказал Трамп.

"Это трагедия, но кто-то мог ошибиться с другой стороны", - добавил он.

"Он (Boeing, - ред.) летел в довольно суровом районе, и кто-то мог ошибиться. Некоторые люди говорят, что это было механически. Я лично не думаю, что такой вопрос стоит", - заявил Трамп.