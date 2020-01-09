Источники Newsweek, CNN: Boeing сбил Иран. Вероятно - по ошибке

Место крушения самолета (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

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Украинский Boeing 737, потерпевший крушение недалеко от иранской столицы Тегерана, был, вероятно случайно, сбит Ираном с помощью зенитной ракетной системы. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на представителя Пентагона, высокопоставленного сотрудника американской разведки и сотрудника иракской разведки.

"Считается, что самолет был поражен созданной в России ракетно-воздушной системой Tor-M1, известной НАТО как Gauntlet, сообщили Newsweek три чиновника", - пишет издание.

Источники говорят, что, по мнению Пентагона, инцидент был случайным. По их словам, противовоздушная оборона Ирана, вероятно, была активна после ракетного обстрела американских объектов в Ираке.

Издание отмечает, что центральное командование США отказалось комментировать этот вопрос.

CNN также сообщает, что, согласно многочисленным заявлениям официальных лиц США, Иран, вероятно, по ошибке сбил украинский авиалайнер.

"Рабочая теория основана на постоянном анализе данных со спутников, радаров и электронных данных, регулярно собираемых военными и разведывательными службами США", - пишет издание.

CBS News пишет, что американские госчиновники уверены в том, что украинский самолет сбили иранцы. Источники сообщили изданию, что разведка США обнаружила сигналы включения радара. Американские спутники также засекли два пуска ракет "земля-воздух", которые произошли незадолго до падения самолета.