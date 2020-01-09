Катастрофа Boeing: СНБО рассматривает семь версий

Совет нацбезопасности и обороны рассматривает семь версий катастрофы самолета компании МАУ Boeing 737 в Иране. Об этом Радио Свобода рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
"У нас есть семь версий - четыре в открытом доступе, три версии пока закрыты. Окончательное решение мы можем принять, когда будут проведены полностью все исследования, которые нужно в этом случае отработать", - сказал Данилов.
Четыре открытые версии:
- поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК Тор, так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в интернете;
- столкновение с беспилотником либо другим летающим объектом;
- разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам;
- взрыв внутри самолета в результате теракта.
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