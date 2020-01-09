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Катастрофа Boeing: СНБО рассматривает семь версий

Катастрофа Boeing: СНБО рассматривает семь версий - Фото
Место крушения самолета (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)
09.01.2020, 13:58

Три из них являются закрытыми

Совет нацбезопасности и обороны рассматривает семь версий катастрофы самолета компании МАУ Boeing 737 в Иране. Об этом Радио Свобода рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"У нас есть семь версий - четыре в открытом доступе, три версии пока закрыты. Окончательное решение мы можем принять, когда будут проведены полностью все исследования, которые нужно в этом случае отработать", - сказал Данилов.

Четыре открытые версии:

поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК Тор, так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в интернете;

- столкновение с беспилотником либо другим летающим объектом;

- разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам;

- взрыв внутри самолета в результате теракта.

  • Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.

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авиакатастрофа в Иране снбо Boeing 737
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