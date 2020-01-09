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СНБО изучает версию поражения Boeing ракетой российского ЗРК Тор

СНБО изучает версию поражения Boeing ракетой российского ЗРК Тор - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)
09.01.2020, 10:47

В состав комиссии по расследованию инцидента включены специалисты, которые расследовали крушение рейса MH17 в небе над Донбассом

Совет нацбезопасности и обороны изучает четыре версии крушения самолета компании МАУ Boeing 737 в Иране. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии Цензор.нет, передает главред издания Юрий Бутусов в Facebook.

Среди версий:

- поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК Тор, так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет;

- столкновение с беспилотником либо другим летающим объектом;

- разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам;

- взрыв внутри самолета в результате теракта.

По его словам, сейчас проходят совещания с компетентными органами Ирана и дипломатические переговоры.

  • Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.
  • Согласно предварительному отчету Иранской службы гражданской авиации, катастрофа произошла из-за технических проблем. Представители авиакомпании МАУ на брифинге заявляли, что самолет был новым и проходил плановое обслуживание за два дня до трагедии.

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