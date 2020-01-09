СНБО изучает версию поражения Boeing ракетой российского ЗРК Тор

Совет нацбезопасности и обороны изучает четыре версии крушения самолета компании МАУ Boeing 737 в Иране. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии Цензор.нет, передает главред издания Юрий Бутусов в Facebook.
Среди версий:
- поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК Тор, так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет;
- столкновение с беспилотником либо другим летающим объектом;
- разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам;
- взрыв внутри самолета в результате теракта.
По его словам, сейчас проходят совещания с компетентными органами Ирана и дипломатические переговоры.
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