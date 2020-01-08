180 человек на борту. Украинский самолет разбился в Иране – СМИ

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший по маршруту Тегеран – Киев (Борисполь), разбился вскоре после взлета. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.
Сообщается, что на борту находились около 180 человек (170 пассажиров). Информации о жертвах и пострадавших пока нет. Предварительная причина аварии – техническая неисправность.
В район крушения отправили спасателей, сообщил государственному телевидению представитель Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде.
"Самолет в огне, но мы послали экипажи ... и, возможно, мы сможем спасти некоторых пассажиров", - сказал Пирхоссейн Куливанд, глава службы по чрезвычайным ситуациям Ирана.
На видео, опубликованном иранским информагентством ISNA, запечатлен слабый свет, мерцающий на месте крушения незадолго до взрыва.
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نخستین ویدئو از سقوط هواپیمای اوکراینی اطراف شهریار pic.twitter.com/M3bZiLLryQ— خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) January 8, 2020
LIGA.net пытается связаться с авиакомпанией для установления достоверности и деталей происшествия.
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