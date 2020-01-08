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180 человек на борту. Украинский самолет разбился в Иране – СМИ

180 человек на борту. Украинский самолет разбился в Иране – СМИ - Фото
Иллюстративное фото: unsplash.com
08.01.2020, 06:25

Информации о жертвах и пострадавших пока нет

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший по маршруту Тегеран – Киев (Борисполь), разбился вскоре после взлета. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что на борту находились около 180 человек (170 пассажиров). Информации о жертвах и пострадавших пока нет. Предварительная причина аварии – техническая неисправность.

В район крушения отправили спасателей, сообщил государственному телевидению представитель Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде.

"Самолет в огне, но мы послали экипажи ... и, возможно, мы сможем спасти некоторых пассажиров", - сказал Пирхоссейн Куливанд, глава службы по чрезвычайным ситуациям Ирана.

На видео, опубликованном иранским информагентством ISNA, запечатлен слабый свет, мерцающий на месте крушения незадолго до взрыва.

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LIGA.net пытается связаться с авиакомпанией для установления достоверности и деталей происшествия.

  • Утром 27 декабря 2019 года в Алматы при вылете из аэропорта разбился самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air. Предварительно, из 93 пассажиров погибли 12. Двое украинцев, которые были на борту, госпитализированы с переломами позвоночника.

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