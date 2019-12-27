Авиакатастрофа в Алматы. Самолет упал на взлете - первые видео

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На борту было 93 пассажира и пять членов экипажа

обновлено

В районе жилого сектора около Алматы упал пассажирский самолет казахстанской авиакомпании Bek Air рейса Z2100, который вылетел сегодня из этого города в Нур-Султан. Об этом сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

По данным очевидцев, борт начал взлет в 07:05 по местному времени (03:05 по Киеву), но при взлете начал терять высоту и спустя семь минут столкнулся с бетонным ограждением, после чего влетел в двухэтажное здание.

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Судя по первым видео, фюзеляж сильно разрушен. Пожара нет.

По подтвержденным данным, погибли 14 человек, опознаны семеро. Кроме того, в одну больницу доставлено 17 пациентов в крайне тяжелом состоянии, шестеро из них дети, в другую - пять взрослых. Полный список пассажиров.

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Публикация от Марал Ерман (@maral_yerman)

Проводится эвакуация.

Как пишет Reuters, в районе аэропорта при взлете стоял сильный туман.

Сайт авиаперевозчика пишет, что его флот состоит из семи среднемагистральных Fokker 100. По данным МВД Казахстана, пока идет разбирательство, полеты этого типа самолетов около Алматы поставлены на паузу.

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Видео: qazceermaral_yerman, TENGRI TV, facebook.com/Tengrinews.kz

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Теги: авиакатастрофа, смерть, bek air, алма-ата
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