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На Дальнем Востоке в России разбился истребитель пятого поколения

На Дальнем Востоке в России разбился истребитель пятого поколения - Фото
Су-57 (фото - ЕРА)
24.12.2019, 06:21

Первый полет современного самолета-замены Су-27 состоялся в РФ около 10 лет назад. В мае 2019-го он запущен в серию.

В Хабаровском крае России упал и разбился перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57. Об этом со ссылкой на источник пишет российский Интерфакс.

По данным собеседника агентства, инцидент произошел в 111 км от аэродрома Дзёмги на реке Амур.

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Летчик успел катапультироваться и остался жив, его эвакуировали на вертолете Ми-8.

Справка. Су-57 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, ПАК ФА) разрабатывается ОКБ Сухого для замены в ВВС РФ тяжелого истребителя Су-27. Предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на большом удалении от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.

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авиакатастрофа су-57 ввс рф ПАК ФА Т-50
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