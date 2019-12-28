Авиакатастрофа в Алматы. Появилось видео спасения младенца

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Жертвами авиакатастрофы стали 12 человек

В сети интернет появилось видео со спасением младенца с пассажирского самолета Fokker-100, который разбился 27 декабря в Казахстане.

На видео - спасатель бежит в сторону автомобиля скорой помощи, прижимая к себе младенца.

  • Утром 27 декабря 2019 года в Алматы при вылете из аэропорта разбился самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air.
  • Лайнер потерял высоту и врезался в двухэтажное здание в жилом секторе.
  • На борту было 98 человек: 93 пассажира и пять членов экипажа. По другим данным, пассажиров было 95. Погибли как минимум 12, десятки пострадавших - в больницах.
  • Предварительно причина авиакатастрофы - техническая неисправность и ошибка пилотов.

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Теги: авиакатастрофа, видео, спасение, младенец, алматы
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